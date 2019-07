Dua Lipa sul nuovo album: “arriverà presto”

Can't wait!

Dua Lipa è tornata a parlare del suo nuovo disco, il secondo della sua carriera dopo l'omonimo debutto del 2017. Questa volta la cantante lo ha fatto dal red carpet dei Silver Clef Awards - prestigiosi premi musicali che vengono assegnati annualmente nel Regno Unito ai migliori esponenti della scena rock - nel corso di un'intervista alla BBC.

"È passato molto tempo e sono super felice. Sono così nervosa. Sembra che stia succedendo di nuovo", ha dichiarato Dua dopo aver detto che il nuovo album sta per arrivare molto presto.

"Sono molto più in contatto con chi sono. Ora ho un'idea molto chiara di quello che sto facendo e di quello che voglio dire. Cose di cui non ho paura", continua la pop star a proposito della linea che seguirà il progetto, descrivendolo come "una conversazione in corso con i miei fan e i miei ascoltatori".

Dua Lipa sta lavorando da tempo al suo secondo disco, anche fianco a fianco a vere superstar della musica come Nile Rodgers e Pharrell Williams.

Dal punto di vista sentimentale, sembra che la cantante di "New Rules" stia uscendo con Anwar Hadid, fratello minore di Gigi e Bella. I due sono stati avvistati in teneri atteggiamenti al festival londinese British Summer Time Hyde Park. Non riuscivano a staccarsi l'uno dall'altra, dai un'occhiata qui!

ph: getty images