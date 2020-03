Dua Lipa ha pubblicato il nuovo album “Future Nostalgia”: ecco le opinioni dei fan

"Il pop è salvo grazie a Dua Lipa"

Today is the day: il secondo album in studio di Dua Lipa intitolato "Future Nostalgia" è finalmente tuo!

I fan della pop star hanno già le idee chiare sul disco, dai un'occhiata ai commenti apparsi su Twitter.

il pop è salvo grazie a Dua Lipa, il mondo intero ti ama ❤ #FutureNostalgia pic.twitter.com/387jlGwbGa — Mario☇🏆 (@Mario52338411) March 27, 2020

Le canzoni commerciali possono essere anche di qualità perché canzone commerciale NON è sinonimo di canzone scadente e questo album ne è la prova. DUA LIPA SA SFORNARE SOLO BOPS #FutureNostalgia pic.twitter.com/BbmrttRF4J — ❦chiã (@fallinzay) March 27, 2020

Seh, ciao raga. Sono a metà album e sto piangendo per la bellezza di tutto questo. #FutureNostalgia — ✨ STREAM PHYSICAL ✨ (@goldenjonniee) March 27, 2020

Coerenza, empowerment, contemporaneità, scrittura sapiente, POP, produzione on point, giusta selezione dei brani, coraggio:#FutureNostalgia

Grazie Dua Lipa — Lorenzo (@sololorenzoJ) March 27, 2020

sono così orgogliosa di questo album, Dua ha fatto un lavoro assurdo e il sound è diverso da tutto ciò che sentiamo oggi giorno e io sono prontissima a cantare tutte queste canzoni a squarciagola a febbraio 2021 #FutureNostalgia pic.twitter.com/gHbnpUT6tT — bex💔dua lipa (@jiminscent) March 27, 2020

La musica può salvarci davvero. Grazie Dua per questo disco. Grazie per questi 40 minuti di pura estasi pop. Grazie perché per un po’ riesco a non pensare all’inferno che c’è fuori dalla porta di casa mia. Sì, la musica salva. #FutureNostalgia pic.twitter.com/4bF8krN7OE — Manuel🪐 (@mancicu) March 27, 2020

Ci ricorderemo di quelle che hanno posticipato i dischi per paura di non vendere abbastanza E DI CHI HA ANTICIPATO L’USCITA ANCHE PER ALLEGGERIRE IL MOMENTO GRAZIE DUA ✨#FutureNostalgia — paperoga (@paperoga_s) March 27, 2020

Inizialmente "Future Nostalgia" sarebbe dovuto uscire il 3 aprile, ma a causa di un leak il team di Dua ha preferito anticipare la pubblicazione. La cantante l'ha annunciato nel corso di una diretta Instagran nella quale non è riuscita a trattenere le lacrime dall'emozione.

