Ora è ufficiale: Dua Lipa pubblicherà il nuovo singolo “Don’t Start Now” l’1 novembre

Che il countdown abbia inizio

Dopo settimane di rumors, ora è finalmente arrivata la conferma ufficiale: la nuova canzone di Dua Lipa intitolata "Don’t Start Now" uscirà l'1 novembre! La cantante ha condiviso sui suoi social la copertina del singolo, che la vede con un inedito colore di capelli.

Visualizza questo post su Instagram DON’T START NOW - 01 NOV 19 Un post condiviso da Dua Lipa (@dualipa) in data: 24 Ott 2019 alle ore 4:00 PDT

A proposito del brano e dell'inizio di questa nuova era musicale, la 24enne ha dichiarato:

"Ho scelto di pubblicare questa canzone come prima in modo da chiudere un capitolo della mia vita ed iniziarne un altro. Verso una nuova fase con un nuovo sound! Tutto sta nell’andare avanti e non permettere mai a nessuno di mettersi di mezzo. Mi è sembrata anche una scelta naturale visto che l’ho realizzata con la stessa crew con cui ho fatto ‘New Rules’".

"Don’t Start Now" avrà un sound disco e Dua promette che sarà una canzone carica di adrenalina. Cliccando qui puoi ascoltarne un assaggio.

ph: ufficio stampa Warner Music