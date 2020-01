Dua Lipa: ecco chi aprirà il suo concerto a Milano

In programma il 30 aprile

Via Instagram Dua Lipa ha svelato chi saranno i supporting act del suo tour europeo, che farà tappa anche in Italia la prossima primavera. Il concerto in programma al Mediolanum Forum di Milano il 30 aprile sarà aperto da Lolo Zouaï e dal dj set di Buck Betty.

La tournée della pop star prende il nome dal suo nuovo album - il secondo della sua carriera - "Future Nostalgia", in uscita quest'anno. Il progetto è stato anticipato dal singolo "Don't Start Now", che puoi riascoltare qui sotto.

Recentemente Dua Lipa è stata protagonista di uno scherzo super LOL realizzato insieme a The Ellen DeGeneres Show.

Con occhiali da vista e una lunga parrucca rossa che l'hanno resa irriconoscibile, la 24enne ha iniziato a parlare con alcuni ignari clienti del World Market di Los Angeles recitando alcuni versi delle sue canzoni di successo, da "New Rules" a "One Kiss".

Dua è stata davvero bravissima e le reazioni delle persone che ha incontrato sono epiche, vedere per credere!

ph: press