Dua Lipa e il suo team voglio a tutti i costi collaborare con Madonna

Realizzare una canzone insieme a Madonna è il sogno di tutte le pop star, compresa Dua Lipa.

Ben Mawson, il manager della cantante di "New Rules", ha dichiarato a Music Week di star lavorando sodo per ottenere una collaborazione con Miss Ciccone.

"In effetti stiamo cercando di registrare qualcosa con lei - ha raccontato l'agente di Dua riferendosi a Madonna - Le scriverò un'email e staremo a vedere se realizzerà una canzone con Dua. Dua aspira a essere come lei da quando l'ha incontrata per la prima volta a diciassette anni."

