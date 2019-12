Dua Lipa sarà in concerto a Milano ad aprile

Ecco tutto quello che c'è da sapere

La Monday Motivation di oggi ce la fornisce Dua Lipa, con l'annuncio del suo tour mondiale che farà tappa anche in Italia. La pop star salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano il 30 aprile 2020!

Se anche tu non vuoi perderti per nulla al mondo l'unica data italiana della tournée, sappi che i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 9.00 di venerdì 6 dicembre su livenation.it, ticketmaster.it e ticketone.it.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FUTURE NOSTALGIA 2020 🔐💛 (@dualipa) in data: 3 Nov 2019 alle ore 1:54 PDT

Il concerto milanese di Dua farà parte del Future Nostalgia Tour, che prende il nome del nuovo album in uscita nei prossimi mesi. Qui sotto puoi dare un'occhiata al calendario con tutte le date.

Aprile

26 Madrid Wizink Centre

28Barcelona Palau Sant Jordi

30 Milan Mediolanum Forum

Maggio

02 Antwerp Sportspaleis

04Paris Accorhotels Arena

05 Cologne Lanxess Arena

07 Amsterdam Ziggo Dome

10 Copenhagen Royal Arena

12 Stockholm Ericsson Globe

13 Oslo Spektrum

15 Hamburg Barclaycard Arena

17 Berlin Mercedes-Benz Arena

19 Vienna Stadthalle

20 Munich Olympiahalle

26 London The O2

27 London The O2

Giugno

01 Manchester Arena

04 Leeds First Direct Arena

07 Cardiff Motorpoint Arena

10 Birmingham Arena

13 Newcastle Utilita Arena

15 Glasgow The SSE Hydro

18 Dublin 3Arena

19 Dublin 3Arena

Primo anticipo della nuova era musicale di Dua Lipa è il singolo "Don't Start Now", che puoi ascoltare qui sotto.

ph: ufficio stampa