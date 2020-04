Dua Lipa sta girando in casa il video musicale del suo nuovo singolo

Come molte star della musica, Dua Lipa sta trascorrendo questo periodo di #IoRestoACasa lavorando a nuovi progetti. Chiacchierando con Billboard nel Pop Shop Podcast, la cantante ha dichiarato di star pensando a un nuovo video musicale, che accompagnerà un singolo estratto dal suo ultimo album "Future Nostalgia".

"Per ora lo terrò un po' segreto - racconta Dua - ma abbiamo lavorato a un video da casa. Abbiamo cercato di fare qualcosa di divertente. Ma ha una sua storia. Lasciamo che accada. Quando sarà il momento lo vederete."

.@DuaLipa tells Billboard’s Pop Shop Podcast that she’s filming a music video from home for a new ‘Future Nostalgia’ single:

“I’m going to keep it a little secret for now…we’ve been working on the video for that from home. Trying to do something fun…but it has its own story.” pic.twitter.com/6h2hyghuoI

— Pop Crave (@PopCrave) April 22, 2020