Dua Lipa: dai un’occhiata alla tracklist del nuovo album “Future Nostalgia”

In uscita il 3 aprile

Il countdown per l'uscita di "Future Nostalgia", il secondo album in studio di Dua Lipa, è ufficialmente partito. Dopo aver svelato la copertina e la data di pubblicazione (segna il 3 aprile in rosso sul calendario), la cantante ha comunicato ai fan la tracklist con i titoli delle 11 canzoni che formeranno il progetto.

Eccoli qui:

1. Future Nostalgia

2. Don’t Start Now

3. Cool

4. Physical

5. Levitating

6. Pretty Please

7. Hallucinate

8. Love Again

9. Break My Heart

10. Good In Bed

11. Boys Will Be

Venerdì 31 gennaio Dua ha rilasciato il nuovo singolo "Physical", accompagnato da un video ufficiale che puoi vedere qui sotto.

Il brano è il secondo assaggio da "Future Nostalgia" dopo "Don't Start Now", singolo apripista della nuova era musicale di Dua Lipa che puoi riascoltare di seguito.

Dua tornerà a trovarci in Italia in primavera, quando il 30 aprile salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano: clicca qui per scoprire chi aprirà il concerto!

