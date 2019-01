Dua Lipa: fuori ora la nuova canzone “Swan Song”

È uscito anche il video!

Nel pomeriggio di giovedì 24 gennaio, Dua Lipa ha pubblicato il nuovo singolo intitolato "Swan Song".

Si tratta di una canzone inedita realizzata da Dua per la colonna sonora del film Alita: Battle Angel.

Oltre al brano è stato pubblicato anche il video ufficiale, nel quale si vede la cantante vestire i panni della guerriera protagonista della pellicola. Dai un'occhiata qui sotto!

Alita: Battle Angel racconta la storia di una ragazza tostissima che, dopo essersi risvegliata nel futuro senza alcun ricordo del passato, si ritroverà a combattere nel nuovo mondo. Tra i protagonisti del film in arrivo nelle sale ci sono anche Rosa Salazar, Christoph Waltz e Jennifer Connelly.

In questo momento Dua Lipa è concertata sul suo nuovo album, il secondo della sua carriera. La pop star è stata vista in studio con Calvin Harris: clicca qui per saperne di più!

