Dua Lipa conferma la collab con Madonna: insieme nel remix di “Lievitating”

Con loro anche Missy Elliot e la dj The Blessed Madonna

Era nell'aria già da qualche settimana, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale: Dua Lipa è riuscita a collaborare con il suo idolo Madonna! Insieme hanno realizzato una nuova versione di "Lievitating", canzone contenuta nell'ultimo album di Dua "Future Nostalgia". Alla singolo hanno collaborato anche la regina del rap Missy Elliot e la dj statunitense The Blessed Madonna che lo ha remixato.

A inizio luglio il manager di Dua aveva fatto sapere tramite un'intervista che la cantante e il suo team stavano lavorando sodo per ottenere una collaborazione con Madonna. La costanza li ha premiati!

In questi giorni il nome di Dua è apparso in una altro featuring internazionale. Si tratta di "Un Día / One Day", nuovo singolo di J Balvin realizzato insieme anche a Bad Bunny e Tainy. Protagonista del music video è Úrsula Corberó, una tra le attrici più amate della serie La casa di carta, in cui interpreta Tokyo. Dai un'occhiata qui sotto!

ph: getty images