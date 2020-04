Dua Lipa: grazie all’album “Future Nostalgia” è l’artista femminile più ascoltata al mondo su Spotify

Solo applausi per lei

Con il suo nuovo album (il secondo della sua carriera) Dua Lipa sta ottenendo grandi soddisfazioni, come ad esempio essere l'artista femminile al mondo più ascoltata al mondo su Spotify e la terza in assoluto. Non per niente Miley Cyrus l'ha recentemente definita la principessa del pop!

Con 150 milioni di streaming globali, "Future Nostalgia" è il disco di una cantante donna con i maggiori risultati nella settimana di debutto.

L’album è ai vertici della classifica ufficiale Fimi/Gfk in Italia e in molti altri Paesi tra cui l’America, dove il suo singolo "Don’t Start Now" è al n.1 dell’airplay radiofonico da 6 settimane.

Non sappiamo a te, ma a noi è venuta voglia di riascoltarlo!

A proposito di "Don't Start Now", ci avevi mai fatto caso che alcune parti del testo sembrano essere un invito esplicito a #IoRestoACasa e a mantenere le distanze sociali? Clicca qui e leggi tu stesso!

Potrai vedere dal vivo Dua Lipa il 10 febbraio 2021, quando sarà recuperato il suo concerto in programma al Mediolanum Forum di Milano.

ph: getty images