Dj Khaled ha confermato che il suo prossimo singolo sarà con Drake

Una nuova hit sta per arrivare

I rumors su una possibile nuova collaborazione tra Drake e Dj Khaled circolavano già da qualche settimana, ma solo ora sono stati confermati dai diretti interessati.

Il producer di "Wild Thoughts" ha annunciato ai microfoni di Drink Champs che il suo prossimo singolo sarà con la star canadese.

"Sto lavorando al dodicesimo album - ha raccontato Khaled agli host del programma N.O.R.E. e DJ EFN - Drake sarà sicuramente nel singolo e la sua voce è così incredibile."

Drake will be on DJ Khaled’s new single. 🦉🔑 pic.twitter.com/U3fDXz6eXT — Word On Road (@WordOnRd) July 4, 2020

Non è la prima volta che Drake e Dj Khaled uniscono le forze in un featuring: già nel 2013 hanno realizzato il singolo "No New Friends" insieme a Rick Ross e Lil Wayne. Puoi riascoltarlo qui sotto!

ph: getty images