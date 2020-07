Diodato: guarda il videoclip di “Un’altra estate”

"Se questa estate ci consola..."

Diodato ha pubblicato il video ufficiale del suo ultimo singolo "Un'altra estate".

Girata al Parco dell'Uccellina in Toscana, la clip rispecchia perfettamente lo spirito della canzone: Diodato - unico protagonista - racconta la fine di un tempo sospeso simboleggiato dall’apertura delle pareti di una grande scatola che lo fa tornare a respirare. Il cantautore cammina su una spiaggia deserta verso il mare nell’atto di togliersi i vestiti. Ogni indumento lasciato per terra durante il percorso comunica la volontà di lasciarsi alle spalle il passato e suoi momenti più bui, per rinascere sotto una nuova veste, dove l’estate è meta e inizio di questo presente.

Diodato ha scritto "Un'altra estate" durante il lockdown, mettendo nero su bianco le sue emozioni e sensazioni di quel periodo così delicato. QUI ti spiega bene il significato della canzone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diodato (@diodatomusic) in data: 29 Giu 2020 alle ore 12:40 PDT

Per i fan di Diodato l'estate 2020 non sarà un'estate senza concerti. Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo ha annunciato 5 speciali live fuoriprogramma, che lo vedranno esibirsi in alcuni posti molto speciali, nel rispetto delle regole attuali. Clicca qui per conoscere il calendario con tutte le date!

ph: ufficio stampa, credito Mattia Zoppellaro