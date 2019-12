Diodato: il nuovo album “Che vita meravigliosa” uscirà a San Valentino

Formato da 11 canzoni

Diodato ha annunciato l'uscita del suo nuovo album di inediti intitolato "Che vita meravigliosa". Il disco sarà formato da 11 tracce, è stato prodotto da Tommaso Colliva e vedrà la luce il 14 febbraio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diodato (@diodatomusic) in data: 5 Dic 2019 alle ore 6:28 PST

"Non credo di essere mai stato così tanto me stesso" racconta il cantautore, e continua "d’essere mai stato in grado di mettere così a fuoco il mio vissuto e tutte le sensazioni che mi hanno portato a dare questo titolo prima a una canzone e poi a questo album. Ero pronto a condividere, a raccontare questa condizione di perenne viaggiatore, navigante felicemente disperso, di osservatore talvolta malinconico, talvolta disincantato, di eterno bambino innamorato di questa giostra folle. Innamorato, appunto, ed è forse questo amore ad averci portato a questa data."

Diodato presenterà dal vivo le sue nuove canzoni - oltre a quelle che hanno segnato la sua carriera - durante due speciali concerti all'Alcatraz di Milano mercoledì 22 aprile e all'Atlantico di Roma il 29. Cliccando qui trovi tutte le informazioni utili a riguardo.

ph: ufficio stampa