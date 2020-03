Diodato: questo video di “Fai rumore” cantata dai balconi ti farà commuovere

<3

I flashmob sonori che in questo periodo difficile stanno nascendo spontaneamente dai balconi e finestre delle nostre città fanno bene al cuore. Oltre a canzoni popolari della tradizione italiana come "Azzurro" e "Ma Il Cielo è Sempre più Blu", dalle case si sentono anche brani più recenti, come la bellissima "Fai rumore" di Diodato.

Il testo della canzone è un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità e in questo momento di difficoltà aiuta a restare coesi, rispettosi e speranzosi, oltre ad alleviare per un attimo preoccupazioni e paure.

Qui sotto trovi il video di uno dei flashmob sonori di "Fai rumore" condiviso da Diodato:

"Restiamo a casa, aiutiamo medici, infermieri e tutti gli eroi che stanno combattendo in prima linea - scrive Diodato in caption al post - Ce la faremo, torneremo più forti di prima, più uniti, più consapevoli e non vorremo più farne a meno del nostro bellissimo rumore." <3

ph: press