Dido ha annunciato un concerto in Italia

In estate

Dido si esibirà al Castello di Udine il prossimo 27 luglio. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 20 febbraio sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dido (@dido) in data: 9 Dic 2019 alle ore 3:15 PST

Classe 1971, la cantante britannica è diventata famosa in tutto il mondo grazie a singoli come "Here With Me" e "Thank You", contenuti nell'album d'esordio "No Angel", uscito nel 1999. Celebre è anche la sua collaborazione con Eminem nella canzone "Stan", che puoi riascoltare qui sotto.

ph: ufficio stampa, credito Simon Emmett