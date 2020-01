Demi Lovato ha spiegato che la nuova canzone “Anyone” è un grido d’aiuto

Il significato è molto profondo

La performance ai Grammy 2020 che ha segnato il ritorno sulle scene di Demi Lovato ha lasciato tutti senza fiato. Non solo per la forte emozione della cantante che le ha fatto scendere le lacrime, ma anche per il testo della sua nuova canzone "Anyone".

Frasi come "Nobody’s listening to me" ("Nessuno mi sta ascoltando"), "I think I cried too many times/I just need some more affection" ("Penso di aver pianto troppe volte/"Ho solo bisogno un po' più di affetto") non possono certo passare inosservate.

La cantante ha spiegato il significato del testo di "Anyone" in un'intervista rilasciata a Zane Lowe. "La canzone è stata scritta e registrata poco prima che succedesse tutto", racconta la 27enne alludendo a quando, nell'estate 2018, era stata trovata incosciente nella sua casa per apparente overdose e ricoverata in ospedale.

Continua:

"Il testo ha assunto un significato completamente diverso... Lo ascolti e pensi come è possibile che nessuno abbia sentito questa canzone e abbia detto 'aiutiamo questa ragazza'. Quando la registravo ero in uno stato mentale in cui credevo di stare bene, ma chiaramente non lo ero. Quando ho riascoltato la canzone ho pensato 'vorrei poter tornare indietro nel tempo e aiutare quella versione di me stessa'. Era come se al'epoca stessi negando tutto, anche se credo che una parte di me sapeva benissimo cosa stesse accadendo."

"Cantavo questa canzone senza nemmeno rendermi conto che i testi erano così pesanti ed emozionanti fino a dopo il fatto. Ricordo di aver ascoltato la canzone quando ero in ospedale, era circa una settimana dopo che ero stata ricoverava, finalmente ero sveglia. Solo allora ho ascoltato i brani che avevo appena registrato e ho pensato 'Se mai dovessi rimettermi in sesto, voglio cantare questa canzone'".

L'esibizione di Demi ai Grammy Awards 2020 ha raccolto i complimenti e il sostegno di tantissime star della musica (e non solo). Anche Selena Gomez ha scritto per lei delle dolci parole: "Grazie per il tuo coraggio", ha postato via Instagram Story. <3

ph: getty images