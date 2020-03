Demi Lovato: c’è chi pensa ci sia un riferimento a Selena Gomez nel video di “I Love Me”

Guarda tu stesso

Nel video del suo nuovo singolo "I Love Me" Demi Lovato ha scelto di inserire i momenti più significati che hanno segnato la sua vita nell'ultimo difficile anno e mezzo. E non solo. Nella clip, infatti, la cantante ripercorre anche episodi accaduti quando era bambina e adolescente.

Alcuni Lovatics pensano che ci sia un riferimento anche all'incontro di Demi con Selena Gomez, avvenuto durante lo show televisivo Barney & Friends. Stando alle teorie dei fan, le due bambine che si vedono al minuto 1.42 del video di "I Love Me" sarebbero proprio le due pop star.

the two little girls are deffo references to selena and demi on barney omg #ILoveMe — haku’s bitch (@arispeaknow) March 6, 2020

Secondo altri, questa scena si ricollegherebbe a un momento molto privato della vita di Demi Lovato: quando da piccolina lei, la mamma Dianna e la sorella Dallas hanno iniziato una nuova vita dopo l'abbandono del padre.

Young version of Dallas, dianna and Demi on Demi’s new song #ILoveMe I’m so excited and I can’t wait to hear the whole thing. GONNA BE A BOP❤️✨🔥 @DiannaDeLaGarza @dallaslovato @ddlovato pic.twitter.com/ZyuGxzxk1q — 𝐊𝐚𝐢𝐥𝐲💍 “ANYONE” #D7 (@demllllovato) March 5, 2020

Un riferimento presente nella clip di "I Love Me" che pare più che certo è quello all'amicizia della cantante con i Jonas Brothers. Dai un'occhiata qui sotto!

"I Love Me" è uscito a poco più di un mese di distanza dal precedente inedito di Demi Lovato "Anyone". La cantante aveva presentato per la prima volta la canzone alla cerimonia dei Grammy 2020, lasciando tutti senza fiato.

