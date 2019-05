Ora Demi Lovato ha lo stesso manager di Ariana Grande e Justin Bieber

aka Scooter Braun

Dopo essersi lasciata alle spalle un periodo molto difficile, Demi Lovato ha iniziato una nuova vita. Oltre al nuovo look - un caschetto super cool - e intense sessioni di allenamento quotidiane, la cantante ha compiuto un grande cambiamento anche nella sfera professionale.

Dopo aver detto addio al vecchio manager lo scorso anno, ora Demi ha scelto di lavorare con Scooter Braun, una vera stella nel campo del music biz, che già gestisce le carriera di big come Ariana Grande e Justin Bieber.

A dare l'annuncio di questo nuovo legame professionale è stata la stessa Demi con un post pubblicato domenica 12 maggio.

"Ragazzi!!! Oggi si è realizzato un mio grande sogno - ha scritto Demi su Instagram - Ora ho ufficialmente un nuovo manager! E non un nuovo manager qualunque, ma il solo e unico Scooter Braun! Non potrei essere più felice, inspirata ed entusiasta di iniziare un nuovo capitolo con Scooter! Grazie per credere in me e per far parte di questo nuovo viaggio. Facciamolo!"

Scooter ha risposto a Demi anche via Twitter con: "Demi è una persona straordinaria e un incredibile talento. Siamo onorati."

An amazing person and an incredible talent. We are honored. https://t.co/B1bkKmnqnA — Scooter Braun (@scooterbraun) 12 maggio 2019

Per Demi e i Lovatics di tutto il mondo è ufficialmente iniziata una nuova era, ricca di sorprese!

ph: getty images