Demi Lovato potrebbe pubblicate nuova musica prima di quanto pensi

A rivelarlo una fonte vicina alla cantante

In questi giorni Demi Lovato si sarebbe chiusa in studio di registrazione per lavorare su nuova musica, in arrivo molto probabilmente già il mese prossimo.

A rivelarlo in esclusiva al magazine Hollywood Life è stata una fonte anonima molto vicina alla pop star.

"Demi ha registrato segretamente in studio e ha in programma di rilasciare presto nuova musica. Potrebbe persino pubblicare un singolo pochi giorni prima dei Grammy", ha dichiarato l'informatore.

"Demi ha una visione completamente nuova della vita, dell'amore e della sua carriera e vuole esprimerla attraverso la sua musica. Vuole apportare molti cambiamenti positivi nel 2019 ed è davvero entusiasta di mostrare ai fan su cosa sta lavorando".

Che bellissima notizia, speriamo sia presto confermata! Demi, tra l'altro, è tra i nominati ai Grammy Awards 2019 insieme a Christina Aguilera nella categoria Best Pop Duo/Group Performance con "Fall in Line".

Recentemente Demi ha apprezzato molto le canzoni pubblicate da alcune sue colleghe, come Ariana Grande e Miley Cyrus. Tramite Instagram Stories ha scritto a loro un bellissimo complimento, clicca qui per leggerlo.

ph: getty images