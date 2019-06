Demi Lovato assicura che nel nuovo album dirà la sua versione della storia, anche se a qualcuno potrà non piacere

Demi Lovato sta preparando il suo ritorno sulla scena musicale e lo sta facendo alla grande. Dopo essersi lasciata alle spalle un periodo molto difficile, la pop star è tornata in studio di registrazione a lavorare sul nuovo album.

Demi ha rivelato ai fan che l'uscita del disco non sarà imminente e che quindi ci vorrà ancora un po' di pazienza, ma ha assicurato una cosa molto importante:

"Sapete cosa c’è di bello nel comporre un nuovo album? Puoi dire quello che vuoi, essere aperta e onesta il più possibile e, finalmente, dire la tua versione della storia anche se a qualcuno potrà non piacere…", ha scritto Demi via Instagram Stories, ripostando poi un post di un altro account con scritto:

"Un nemico onesto è meglio che un falso amico. Quando si è in dubbio, meglio fare attenzione a quello che le persone fanno rispetto a ciò che dicono. Non solo le azioni parlano più delle parole, ma sono anche più difficili da falsificare".

