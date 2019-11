A Demi Lovato manca molto essere in tour e stare a contatto con i fan

Anche a noi Demi <3

Da diversi mesi a questa parte Demi Lovato si sta prendendo una pausa delle scene, concentrandosi molto su se stessa e sulla sua vita personale. Ciò nonostante i suoi adorati Lovatics sono sempre nei suoi pensieri, come dimostra una recente Instagram Story.

La cantate ha pubblicato un video del suo ultimo tour mondiale - a sostegno dell'album "Tell Me You Love Me" - scrivendo quanto le manca essere sul palco e il contatto con i suoi fan.

Demi Lovato says she misses touring in new Instagram story. 🎤 pic.twitter.com/PBDc21mQ4q — Pop Crave (@PopCrave) November 12, 2019

La tournée aveva fatto tappa anche in Italia a giugno 2018, con un indimenticabile concerto a Bologna, durante il quale il pubblico aveva cantato a Demi "Sei bellissima".

Visualizza questo post su Instagram 💗 Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato) in data: 30 Set 2019 alle ore 7:44 PDT

Recentemente la pop star ha parlato di come è stata la sua vita negli ultimi 12 mesi e di quanto sia profondamente cambiata nel corso della sua prima apparizione pubblica in oltre un anno, in occasione del Teen Vogue Summit a Los Angeles. Nell'intervista Demi ha dato qualche anticipazione anche sui suoi prossimi progetti musicali, clicca qui per saperne di più!

Demi Lovato ha un nuovo fidanzato ed è già ufficiale su Instagram: ha postato una romantica foto con Austin Wilson, per annunciare di essere innamorata. Noi, come te, siamo felicissimi per lei <3.

