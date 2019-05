Demi Lovato ha già visto “Rocketman” e ha scritto un bellissimo messaggio per Elton John

<3

Demi Lovato ha avuto modo di vedere uno screener - ovvero un'anteprima di una copia video inviata agli addetti ai lavori - di "Rocketman", film sulla straordinaria vita e carriera di Elton John, nelle sale italiane dal 29 maggio.

Dopo aver visto il biopic, Demi ha pubblicato su Instagram un bellissimo messaggio dedicato a Sir Elton. Scommettiamo che dopo averlo letto ti precipiterai al cinema?

"Ieri sera ho visto lo screener di Rocketman e sono rimasta senza parole - scrive Demi - Elton, sei una tale icona, sono onorata di conoscerti, non tanto per tutto quello che hai realizzato o creato, o per aver superato tutto quello che la vita ha buttato sulla tua strada, ma perché hai un cuore d'oro che ha raccolto centinaia di milioni per beneficenza, la tua sobrietà è così stimolante e la tua forza è così ammirevole. Ovviamente la musica era fenomenale, ma anche la recitazione e le esibizioni erano fantastiche. Complimenti al cast e alla troupe."

Di "Rocketman" se ne parla ovunque, soprattutto dopo la recente première al festival del cinema di Cannes 2019 che ha strappato ben 10 minuti di applausi.

Il film racconta la storia di Reginald Dwight, aka Sir Elton John, concentrandosi soprattutto sull'uscita dell'album "Honky Château", che lo lanciò nell'olimpo della musica. Proprio in quel disco è racchiuso il singolo "Rocket Man". Protagonista della pellicola, nei panni dell'icona della musica, l'attore 29enne Taron Egerton.

ph: getty images