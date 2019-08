Demi Lovato al concerto di Ariana Grande si è scatenata come avresti fatto tu

Alla O2 Arena di Londra

La sera di lunedì 19 agosto alla 02 Arena di Londra erano presenti due queen: Ariana Grande sul palco e Demi Lovato tra il pubblico. La cantante di "Sorry Not Sorry" è volata nella capitale britannica per assistere a uno dei concerti dello Sweetener World Tour, ora in Europa dopo il successo della leg americana.

Demi si è scatenata durante tutto lo show di Ari, a tal punto di doversi levare le scarpe per aver ballato troppo. Dai un'occhiata qui sotto alle Instagram stories pubblicate dalla pop star.

Demi via Instagram story (ddlovato) pic.twitter.com/bMHvEg1vKt — Demi Lovato News Media (@JCMD_Media) August 19, 2019

Demi via Instagram story (ddlovato) pic.twitter.com/f36aGtHHuu — Demi Lovato News Media (@JCMD_Media) August 19, 2019

Demi via Instagram story (ddlovato) pic.twitter.com/9WzOIRtrAJ — Demi Lovato News Media (@JCMD_Media) August 19, 2019

Demi via Instagram story (ddlovato) pic.twitter.com/PtowMgkMO8 — Demi Lovato News Media (@JCMD_Media) August 19, 2019

Demi via Instagram story (ddlovato) pic.twitter.com/QukPUXeVrI — Demi Lovato News Media (@JCMD_Media) August 19, 2019

Poco prima di salire on stage, Ariana Grande ha fatto un bellissimo gesto per celebrare il compleanno di Demi, che cade il 20 agosto: nel backstage è scattato un dolcissimo quadretto quando Ari e i suoi ballerini le hanno fatto gli auguri. Dai un'occhiata qui!

Dallo scorso maggio, Demi e Ariana hanno lo stesso manager, Scooter Braun. Recentemente Braun, che gestisce anche gli interessi di Justin Bieber, è balzato agli onori delle cronache dopo che Taylor Swift lo ha accusato di non averle dato la possibilità di possedere la sua musica e di averla bullizzata (vai qui per il riassunto del dramma).

Demi Lovato non è la prima pop star ad assistere agli show londinesi di Ariana Grande: nel corso della prima serata del 17 agosto, tra il pubblico erano presenti anche Harry Styles e Millie Bobby Brown.

ph: getty images