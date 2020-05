Anche Demi Lovato adora “Rain On Me” di Lady Gaga e Ariana Grande

Il super featuring di Lady Gaga e Ariana Grande "Rain On Me" ha fatto breccia nel cuore di molti, compreso quello di Demi Lovato.

La cantante ha espresso via Instagram Story tutto il suo supporto nei confronti delle colleghe: "Un altro successo di entrambe per queste due donne che adoro così tanto! È fantastico e non riesco a smettere di fare voguing davanti allo specchio", ha scritto.

Non sai quanto ti capiamo Demi!

.@DDLovato shows love to @LadyGaga & @ArianaGrande following release of #RainOnMe:

“Another smash from both these ladies whom I adore so much.” pic.twitter.com/2eacorJDA7

— Pop Crave (@PopCrave) May 22, 2020