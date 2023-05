Torna a settembre Decibel Open Air: in line up quest’anno Moderat, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou e tanti altri!

Ci vediamo a Firenze sabato 9 e domenica 10 settembre

Dopo il successo della preview pasquale Easter Edition, è tutto pronto per la nuova edizione di Decibel Open Air, il festival di musica elettronica che porta a Firenze il meglio di questo amatissimo genere durante il week end di sabato 9 e domenica 10 settembre.

Anche quest'anno nel capoluogo toscano arriveranno alcuni dei migliori dj e producer del mondo, come ad esempio Moderat, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou... e non solo! In line up ci sono anche artisti della scena rap italiana che strizzano l'occhio all'elettronica, come Salmo e Lazza.

Questo il programma da urlo di Decibel Open Air:

Moderat (live), Paul Kalkbrenner (live), Peggy Gou, Michael Bibi, Amelie Lens, Salmo (live), Lazza (live), Boris Brejcha, Loco Dice B2b Jamie Jones, Camelphat, Meduza, I Hate Models, Folamour, WhoMadeWho, Nico Moreno, Trym, 999999999, Indira Paganotto, Charlie Sparks, Klangkuenstler, Anfisa Letyago, Adiel, Daria Kolosova, Raven, Amémé, Honey Luv, Brina Knauss, Luca Agnelli, Dov'è Liana, Pôngo, Mattia Trani, Speaking Mind e tanti altri ancora

Tra le novità di quest'anno c'è la location: sarà svelata nelle prossime settimane, ma quello che possiamo già dirti è che sarà di oltre 100mila metri quadrati!

Con queste premesse è vietato mancare! Se anche tu non vuoi perderti per nulla al mondo Decibel Open Air 2023 sappi che i biglietti sono disponibili sul sito www.decibel.world. Nell'attesa dell'edizione di quest'anno che si terrà sabato 9 e domenica 10 settembre, rivediamoci le foto del week end dello scorso anno (crediti elephant studio).

ph: ufficio stampa