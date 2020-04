David Guetta terrà uno speciale live streaming per raccogliere fondi a sostegno della lotta al coronavirus

Sabato 18 aprile

David Guetta ha annunciato uno speciale dj set che sarà trasmesso in streaming sui suoi canali social ufficiali Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e Twitch. United At Home - questo il nome dell'evento - si terrà sabato 18 aprile alle 18.00 a Miami, quando qui in Italia sarà mezzanotte.

Il famoso producer raccoglierà così fondi per la World Health Organisation, Feeding South Florida, Feeding America e la fondazione francese Hôpitaux de Paris, tutte in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Guetta (@davidguetta) in data: 14 Apr 2020 alle ore 4:39 PDT

"Sono molto entusiasta di condividere quello che è un progetto che cercavo di mettere in piedi già da un po’" - ha dichiarato David Guetta - il mio cuore va a tutte le persone che stanno soffrendo per questa pandemia e spero che questo evento in live streaming unirà la gente e aiuterà a raccogliere soldi per i più bisognosi".

ph: ufficio stampa