David Guetta a Bologna: ecco chi saranno gli special guest

Appuntamento al 1° dicembre 2019

Siamo certi che anche tu, come tutti i fan di David Guetta, ti sarai già segnato in rosso sul calendario domenica 1 dicembre 2019.

Già, perché in quella data il famosissimo dj e producer francese tornerà live in Italia per esibirsi alla Unipol Arena di Bologna (clicca qui per conoscere i prezzi dei biglietti).

Sono appena stati svelati gli special guest che animeranno la serata del 1° dicembre. Si tratta dei Disciples, trio londinese formato da Nathan Duvall, Gavin Koolmon e Luke McDermott, legato alla musica house ed elettronica, e della giovane artista tedesca Lovra.

La data di David Guetta a Bologna fa parte del 7 World Tour 2019, che prende il nome dal suo ultimo album uscito a settembre 2018.

