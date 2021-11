Dave Gahan & Soulsavers: ascolta il nuovo album “Imposter”

Un gradito ritorno

Oggi è una splendida giornata per i fan dei Depeche Mode! A sei anni di distanza dall'ultimo progetto discografico, Dave Gahan è tornato a collaborare con Soulsavers (aka Rich Machin) in un nuovo album intitolato "Imposter", disponibile da venerdì 12 novembre.

Il disco è un viaggio musicale fra 12 personali reinterpretazioni di brani che attraversano generi e momenti diversi. Non si tratta di un semplice album di cover, bensì è la storia delle canzoni, ascoltate, studiate e assorbite da Dave Gahan e Soulsavers, che hanno poi dato loro una nuova vita. Tutti i pezzi, infatti, hanno un profondo significato per Dave, rendendo quindi il progetto una riflessione sulla sua stessa vita – una storia raccontata da altri, ma comunque impregnata della voce distintiva dell’artista.

A proposito di "Imposter", Dave Gahan ha raccontato:

"Quando ascolto le voci e le canzoni delle altre persone – e più precisamente il mondo in cui le cantano e interpretano le parole – mi sento a casa. Mi ci identifico. Mi dà conforto più di qualsiasi altra cosa. Non c’è un solo artista all’interno del disco che non mi abbia fatto commuovere. So che abbiamo realizzato qualcosa di speciale, e spero che le altre persone percepiscano tutto questo e che ciò le faccia trasportare in una sorta di viaggio – specialmente tutti quelli che amano la musica da anni".

Di seguito puoi ascoltare il progetto che contiene canzoni di artisti del calibro di Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin, Cat Power e Mark Lanegan.

ph: ufficio stampa, credito Credit Spencer Ostrander e Joe Magowan