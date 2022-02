Darin: fai il pieno di good vibes con il performance video di “Can’t Stay Away”

In esclusiva per MTV ;)

Se sei alla ricerca di una canzone che ti faccia dimenticare ansie e stress di tutti i giorni sappi che "Can’t Stay Away" di Darin è quella che fa al caso tuo!

Darin è un artista svedese molto conosciuto in Scandinavia e che grazie a questo singolo sta conquistando anche l'Italia. Il brano è stato scritto dallo stesso artista insieme a Jamie Hartman, pensato su misura per un mondo che sta riemergendo da un periodo "tumultuoso".

A proposito del significato di "Can’t Stay Away", Darin ha spiegato:

"Voglio che la gente dimentichi, anche per un solo momento, ogni cosa della propria vita, e che per quel fugace momento la musica prenda il sopravvento. Gettare via la pesantezza della negatività, e lasciare che la positività fluisca liberamente nelle vene: spero che la mia musica possa rivelare a tutti la proverbiale luce alla fine del tunnel. Magari, una luce da discoteca."

Puoi fare il piano di good vibes anche con l'esclusivo performance video che Darin ha concesso a noi di MTV. Cosa aspetti, preparati a staccare dai problemi e clicca play qui sotto!

ph: ufficio stampa