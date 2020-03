Dardust è l’ospite di oggi di VH1 – Ti chiama a casa

In diretta Instagram alle 16.00

Nuova settimana, nuova diretta di VH1 - Ti chiama a casa! Nella puntata di oggi, mercoledì 25 marzo, Nicolò De Devitiis si collegherà su Instagram con il produttore e musicista Dardust. Ci vediamo sull'account degli amici di VH1 Italia alle 16.00!

Il suo vero nome è Dario Faini e, parallelamente ai suo progetti musicali personali, ha collaborato nelle vesti di autore e producer con tantissimi artisti italiani: Emma, Marco Mengoni, Thegiornalisti, Elisa, Elodie, Mahmood, Jovanotti e Sfera Ebbasta solo per citarne alcuni. Dardust è tra gli artefici del successo di "Soldi", canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019. Puoi riascoltarla qui sotto.

In questo periodo difficile in cui l'unica soluzione è non uscire e restare a casa, a farti compagnia ci pensa VH1-Ti chiama a casa: sull'Instagram di VH1 Italia tutti i giorni alle 16.00 Nicolò si collegherà con un ospite del mondo della musica e dello spettacolo.

ph: press