Dani Faiv: da Gemitaiz a Emis Killa, ecco tutti i featuring del nuovo album “Faiv”

In arrivo il 3 giugno

In attesa di ascoltarli in loop, puoi iniziare a dare un'occhiata a quali saranno i feturing presenti in "Faiv", nuovo disco di Dani Faiv in uscita venerdì 3 giugno.

Di seguito trovi la tracklist e la copertina!

1.“Faiv Punto”

2.“Mayday”

3.“Facce Vere” feat. NAYT

4.“Foto Di Noi” feat. DRAST

5.“Venezia”

6.“How To” con la partecipazione straordinaria di M¥SS KETA

7.“Weed Soldi Sesso” feat. GEMITAIZ

8.“Luna Nera”

9.“Olio E Acqua”

10.“Shaq E Kobe” feat. KKRISNA

11.“Finto Giovane”

12.“Icona Hip Hop” feat. EMIS KILLA

13.“Amelie” feat. LEON FAUN

14.“Clochard”

15.“Full Speed”

16.“Anno Zero” (bonus track)

"'Faiv' è l’album in cui ho sperimentato di più, sotto tutti i punti di vista – spiega il rapper– Se in 'Facce Vere' con Nayt ho creato un filo conduttore con il passato, con 'Foto di noi' sono uscito fuori dai miei soliti canoni per avvicinarmi più alle sonorità di Drast. Tuttavia non mi sono allontanato dal rap, soprattutto in 'Icona Hip Hop' a cui ho lavorato con Emis Killa. In 'Faiv' non ho rinunciato a dire la mia in merito a diverse tematiche e al mondo che ci circonda, ma ho comunque voluto lasciare spazio agli amici come Kkrisna con cui ho collaborato per 'Shaq E Kobe' e a una dedica, in 'Full speed', alla mia famiglia e alla musica che mi ha salvato da tutto."

Dani Faiv presenterà dal vivo il suo nuovo album "Faiv", in uscita il 3 giugno, nel corso di un tour nei club in programma il prossimo autunno.

Al momento sono sette le date annunciate finora, queste:

5 ottobre 2022 - Roma - Largo Venue

6 ottobre 2022 - Pozzuoli (NA) - Duel Club

7 ottobre 2022 - Modugno (BA) - Demodé Club

14 ottobre 2022 - Firenze - Viper Theatre

15 ottobre 2022 - Padova - Hall

18 ottobre 2022 - Torino - Hiroshima Mon Amour

19 ottobre 2022 - Milano – Alcatraz

I biglietti - euro 23,50 + prev. - sono già disponibili in prevendita.

