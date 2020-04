Con “Dance Monkey” Tones and I ha soffiato un importate primato ad “Havana” di Camila Cabello: ecco di cosa si tratta

Si intitola "Dance Monkey" ed è una delle hit di maggior successo degli ultimi mesi. A cantarla è l'australiana Tones and I, nome d'arte di Toni Elizabeth Watson.

Da quando è uscita a maggio 2019, il brano si è rivelato un tormentone in tutto il mondo (Italia compresa), a tal punto da essere diventata la canzone di un'artista donna più ascoltata su Spotify. Un primato che Tones and I con la sua "Dance Monkey" ha soffiato nientepopodimeno che ad "Havana" di Camila Cabello!

.@TonesAndI’s “Dance Monkey” has surpassed Camila Cabello’s “Havana” and is now the most-streamed song by a lead female act on Spotify.

It has over 1.425 BILLION streams and is gaining ~4 MILLION daily. pic.twitter.com/jeDRlrjvXC

— Pop Crave (@PopCrave) April 18, 2020