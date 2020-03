Cromo: il significato del nuovo singolo “Stelle”

Prodotto da Yung Snapp

Si intitola "Stelle" la nuova canzone che mostra un lato inedito e introspettivo di Cromo, rapper genovese classe '98.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cromo (@cromitoloco) in data: 15 Gen 2020 alle ore 5:06 PST

Lui stesso che ha raccontato il significato del singolo con queste parole:

"È un pezzo nel quale ho voluto mostrare un altro lato di me, quello più nascosto ma che mi ha sempre accompagnato. Narro della mia vita tra sofferenze e rivalsa, del bene e del male, delle vittorie e delle sconfitte sia nella vita che in amore. A volte aprirsi fa bene sia a te stesso che alla musica. Ho sempre voluto sperimentare nella mia carriera musicale e anche questa volta ho tirato fuori un prodotto diverso dai precedenti, melodico ma grezzo allo stesso tempo".

ph: ufficio stampa