Cosmo: a pochi giorni dal live di Milano, annuncia un party in tram e uno a bordo di un treno

Tutti a ballare come se non ci fosse un domani

Come sempre Cosmo sa come far divertire a suon di musica i suoi fan.

In attesa del super concerto al Forum di Milano, il producer di Ivrea ha annunciato due appuntamenti molto speciali.

Domenica 27 gennaio si terrà per le strade di Milano un party itinerante a bordo del Cosmotram: un viaggio sui binari del centro città con dj-set di Cosmo e Ivreatronic.

Mentre sabato 2 febbraio, il giorno del live al Forum, partirà uno speciale treno da Roma Termini a Milano Centrale, che preparerà i fan al concerto con buona musica e balli non-stop. Cliccando qui trovi tutte le informazioni utili su Cosmotram, mentre qui su Cosmotrain.

Oltre a Ivreatronic e M¥SS KETA, il 2 febbraio sul palco del Forum di Milano ci saranno anche degli special guest che a sorpresa condivideranno il palco con Cosmo.

ph: ufficio stampa