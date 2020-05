“Complicated” di Avril Lavigne compie 18 anni

È diventata maggiorenne

Sì, lo sappiamo, dopo aver letto questo titolo ti sentirai un po' "vecchio" anche tu, soprattutto se ti ricordi quando il 14 maggio 2002 Avril Lavigne regalava al mondo il suo primo singolo. "Complicated" avrebbe fatto di lei una star mondiale!

Estratta dall'album "Let Go", la canzone è stata scritta dalla stessa Avril insieme ai The Matrix, trio di produttori formato da Scott Spock, Lauren Christy e Graham Edward.

Come ha dichiarato l'artista canadese, il testo parla di quanto le persone possano essere false e di come spesso possano mentire indossando due facce. Avril ha tratto ispirazione da esperienze personali avute con ragazzi e amiche.

Proprio con "Complicated" Avril Lavigne ha fatto la sua prima partecipazione in un programma italiano: era l'estate del 2002 quando ha calcato il palco del Festivalbar, ospite d'eccezione per una sola puntata.

Siamo sicuri che ti ricorderai molto bene anche il video della canzone, girato in 14 ore tra il 4 e il 5 marzo 2002 al Griffith Park alle porte di Los Angeles e nel centro commerciale di Eagle Rock Plaza. Per rivederlo non devi far altro che cliccare play qui sotto.

ph: getty images