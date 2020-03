I Coma Cose hanno pubblicato il mini EP “Due”

Formato dalle canzoni "Guerre fredde" e "La rabbia"

Tra le nuove uscite discografiche di venerdì 20 marzo c'è anche il mini EP dei Coma Cose "Due", formato dai brani "Guerre fredde" e "La rabbia". Due come le canzoni che compongono il progetto, due come i membri dei Coma Cose, California e Fausto lama.

I pezzi sono stati prodotti da Stabber e per ascoltarli non devi far altro che cliccare play qui sotto.

"Due la sintesi di quello che c’è dentro al mondo Coma Cose. Due sono le canzoni scritte di pancia, due le riflessioni sulla condizione umana, due i nostri modi di raccontarci... Due i temi, la rabbia e la solitudine, che sembrano sentimenti negativi ma sono risorse per migliorarci" – spiegano Fausto Lama e California - "Il nostro modo di vedere il noi è sempre la somma di due prospettive differenti che poi sono le anime da sempre presenti nel nostro lavoro; una più lirica e sognante e una più cruda e viscerale che in questo EP si mescolano segnando un punto preciso del percorso, un confine da cui saltare verso l’ignoto".

