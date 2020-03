Coldplay: il nuovo video “Trouble In Town” si ispira al libro “La fattoria degli animali”

Chris Martin in versione ghepardo

I Coldplay hanno rilasciato il video ufficiale di "Trouble In Town", canzone presente nel loro ultimo doppio album "Everyday Life". La clip è una reinterpretazione di un grande classico della letteratura: "La fattoria degli animali" di George Orwell. Le strade di New York sono affollate da gatti, volpi, orsi, renne e anche da un Chris Martin in versione ghepardo.

Guarda tu stesso!

I proventi di "Trouble In Town" andranno a due organizzazioni benefiche: Project Innocence, che ha lo scopo di fare luce sulle condanne ingiuste, a African Children’s Feeding Scheme.

