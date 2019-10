I Coldplay hanno svelato la tracklist del nuovo doppio album “Everyday Life” in un modo molto originale

Adoriamo

I Coldplay sì che sanno come fare promozione! Dopo aver fatto affiggere in giro per il mondo (Italia compresa) una serie di misteriosi manifesti che hanno fatto subito pensare al loro ritorno sulle scene e aver annunciato l'arrivo di un doppio album spedendo delle lettere ai fan, hanno trovato un altro modo originale di svelare la tracklist del loro nuovo progetto musicale.

Chris Martin e compagni hanno rivelato quali canzoni formeranno "Everyday Life" tramite diversi quotidiani del mondo. Qui sotto puoi vedere l'inserzione presente sul giornale gallese North Wales Daily Post.

Coldplay's #EverydayLife double album, tracklist and release date confirmed by an official advert in a local UK Newspaper pic.twitter.com/SKqvw53wT2 — ColdplayXtra (@coldplayxtra) October 23, 2019

Di seguito puoi leggere la tracklist di "Everyday Life", formato dalle due parti "Sunrise" e "Sunset":

Sunrise

Sunris

Church

Trouble In Town

BrokEn

Daddy

WOTW / POTP

Arabesque

When I Need A Friend

Sunset

Guns

Orphans

Èkó

Cry Cry Cry

Old Friends

بنی آدم

Champion Of The World

Everyday Life

L'ultimo disco in studio dei Coldplay è "A Head Full Of Dreams", pubblicato a dicembre 2015 e al quale è seguito un epico tour mondiale che ha toccato anche l'Italia, con due memorabili concerti allo stadio San Siro di Milano il 3 e 4 luglio 2017.

ph: ufficio stampa Warner