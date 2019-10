I Coldplay sono tornati! Ascolta le nuove canzoni “Orphans” e “Arabesque”

Alza il volume

Dopo settimane di teasing, l'attesa è finita: i Coldplay hanno finalmente pubblicato nuova musica! Sono ora disponibili le due canzoni inedite "Orphans" e "Arabesque", primo anticipo del nuovo doppio album "Everyday Life" in uscita il 22 novembre. Ascoltale qui sotto!

"Everyday Life" è l'ottavo album in studio dei Coldplay: è stato prodotto da The Dream Team e vede la partecipazione di ospiti speciali come Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage e Jacob Collier. Il disco si divide in due parti, "Sunrise" e "Sunset", di seguito puoi leggere la tracklist:

Sunrise

Church

Trouble In Town

BrokEn

Daddy

WOTW / POTP

Arabesque

When I Need A Friend

Sunset

Guns

Orphans

Èkó

Cry Cry Cry

Old Friends

بنی آدم

Champion Of The World

Everyday Life

L'immagine di copertina che vedi qui sopra si rifà ad una foto del 1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarrista Jonny Buckland. La scorsa settimana dei misteriosi poster con questo scatto sono apparsi in tutto il mondo, da San Paolo a Tokyo passando per Milano.

ph: ufficio stampa Warner Music