Coldplay: questo misterioso poster fa pensare all’uscita imminente di nuova musica

Nelle scorse ore nella metropolitana di San Paolo, in Brasile, è apparso un misterioso poster che ha fatto subito pensare al prossimo progetto discografico dei Coldplay. Dopo averlo visto, molti fan della band hanno ipotizzato si tratti di una grafica promozionale legata all'arrivo di nuova musica.

Ora le immagini sono state rimosse, perché si dice sarebbero dovute circolare dal 17 ottobre. Ciò nonostante in rete circolano alcune fotografie delle affissioni, che raffigurano i Coldplay in bianco e nero, in versione old style, con a fianco quello che sembrerebbe essere il filosofo Friedrich Nietzsche. Come puoi vedere nel tweet qui sotto, è presente anche una data: il 22 novembre 1919.

Just in case you missed it, a poster of Coldplay showed up in São Paulo only to be removed hours later😲



Read all about the theories and leaks on Coldplaying!https://t.co/PfAUQwKijo