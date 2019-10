Coldplay: i misteriosi manifesti sul loro ritorno sono apparsi anche in Italia

Nuova musica in arrivo!

Manca poco al ritorno sulle scene dei Coldplay. La band ha postato sui suoi profili social un breve video che li ritrae in bianco e nero, in versione old style, con a fianco quello che sembrerebbe essere il filosofo Friedrich Nietzsche. Alla fine della clip compare la data 22 novembre 1919.

Noi, fossimo in te, ci terremmo pronti!

La stessa immagine è apparsa in versione manifesto in diverse città del mondo: da San Paolo a Sydney, passando per Berlino. Un poster è comparso anche a Milano, alla fermata della metropolitana di Milano Centrale. Chissà se ne verranno affissi anche altri? Che la caccia abbia inizio!

Sto per piangere 😍

Al momento non si sa ancora se il prossimo 22 novembre uscirà un singolo inedito o il nuovo (attesissimo) album. Tra gli altri indizi sparsi dal gruppo capitanato da Chris Martin c'è anche la nuova immagine profilo postata sui loro social: il simbolo del sole e della luna.

L'ultimo disco in studio dei Coldplay è "A Head Full Of Dreams", pubblicato a dicembre 2015 e al quale è seguito un epico tour mondiale che ha toccato anche l'Italia, con due memorabili concerti allo stadio San Siro di Milano il 3 e 4 luglio 2017.

