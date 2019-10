I Coldplay hanno girato questa parte del video di “Orphans” in strada a New York senza che nessuno se ne accorgesse

Incredibile ma vero

La nuova era musicale dei Coldplay è ufficialmente iniziata con la pubblicazione delle canzoni inedite "Orphans" e "Arabesque", primo anticipo del doppio album "Everyday Life" in uscita il 22 novembre.

Entrambi i brani sono accompagnati dai dei videoclip, in particolare quello di "Orphans" ha destato molta attenzione per come è stato girato. Sono presenti alcune scene nella quali si vede Chris Martin suonare e cantare in strada a New York, alle 3 del mattino. Incredibile ma vero è riuscito a passare inosservato, senza che nessuno dei passanti realizzasse chi fosse.

Se vuoi vedere il video ufficiale di "Orphans" per intero non devi far altro che cliccare play qui sotto.

"Everyday Life" è l'ottavo album in studio dei Coldplay: è stato prodotto da The Dream Team e vede la partecipazione di ospiti speciali come Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage e Jacob Collier. Il disco si divide in due parti, "Sunrise" e "Sunset": cliccando qui puoi leggere la tracklist.

ph: ufficio stampa Warner Music