Coez: cosa significa “Wu-Tang”, il titolo del suo nuovo singolo

He's back!

Coez è tornato! Dopo alcuni spoiler condivisi in questi giorni, giovedì 23 settembre è uscito il nuovo singolo intitolato "Wu-Tang".

Il titolo è un riferimento al "Wu-Tang Clan", il supergruppo culto americano e collettivo newyorkese che negli anni '90 ha cambiato per sempre il mondo dell’hip-hop, nel segno dell'indipendenza creativa degli artisti ed elevando il concetto di crew a comunione collettiva.

A proposito della canzone Coez racconta:

"Ho sempre amato i gruppi che potevano passare da canzoni introspettive a pezzi da un impatto più violento senza mai perdere di credibilità, forse questo pezzo in particolare prende ispirazione da Song 2 dei Blur dove Damon Albarn sul ritornello cantava 'when i feel heavy metal'. Ho pensato di tradurre tutto in un linguaggio più simile al mio mondo di appartenenza, e io quando ascolto il Wu-Tang vado fuori di testa. È partito tutto da un giro di basso che mi ha mandato Ford78, uno dei miei produttori storici, poi la produzione è stata terminata da Sine, altro mio collaboratore di lunga data. È molto significativo per me uscire dopo tanto tempo con una traccia fatta a sei mani con loro, che ci sono da sempre."

Qualche giorno prima l'uscita di "Wu-Tang", Coez ha inviato personalmente alcuni spoiler del brano in DM ad alcuni fan in base ai commenti che ricevuti.

L'ultimo e quinto album in studio di Coez è "È sempre bello", pubblicato il 29 marzo 2019, dal quale sono stati estratti i singoli "Domenica" e "La tua canzone", oltre alla title track.

