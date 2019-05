Clementino torna in tour nei club dopo i 5 anni! Ecco le date dei concerti

Yessa

Clementino ha svelato le date del Tarantelle Tour, nuova tranche di concerti che prende il nome dal suo ultimo album in studio. Si tratta di un graditissimo ritorno live, a 5 anni di distanza dagli ultimi show nei club. Sul palco, insieme a Iena White, ci sarà anche The Smoke Band.

Ora apri l'agenda e dai un'occhiata al calendario con tutti gli appuntamenti!

Venerdì 13 Dicembre @ Padova Hall - Padova

Sabato 14 Dicembre @ Estragon - Bologna

Martedì 17 Dicembre @ Fabrique – Milano

Venerdì 20 Dicembre @ Atlantico Live – Roma

Sabato 21 Dicembre @ Demodè – Bari

Lunedì 23 Dicembre @ Casa Della Musica Federico I - Napoli

Prezzi biglietti:

Posto Unico: 22,00 € + diritti di prevendita

Vip Package: 60,00 € + diritti di prevendita

Il Vip Package include:

- Biglietto di posto unico per assistere al concerto

- Ingresso anticipato al concerto

- Meet&Greet per incontrare l’Artista

- Pass ricordo laminato

- Poster

I biglietti per il Tarantelle Tour di Clementino saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 29 maggio; mentre su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di giovedì 30 maggio.

ph: ufficio stampa