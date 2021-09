CKay: chi è il cantante della hit “Love Nwantiti”

La canzone è la più cercata al mondo su Shazam

Attualmente "Love Nwantiti" è una delle hit di maggior successo! Basti pensare che è la canzone più ricercata al mondo su Shazam (oltre 1 milione di ricerche in 7 giorni) e alla posizione numero 1 della Global Spotify Viral.

Chi la canta è CKay, nome d'arte di Chukwuka Ekweani, artista di origini nigeriane nastro nascente scena Afrobeat. Oltre che a scrivere e a cantare le sue canzoni, è anche un talentuoso producer, molto conosciuto tra di chi si occupa di questo genere musicale.

CKay pubblica "Love Nwantiti" - che in italiano significa "Piccolo amore" - nel 2019, presente nel suo EP di debutto "CKay The First". Nel 2020 il singolo viene inserito all’interno di TeamLove.com Danceathon di Diddy per la raccolta fondi per il Covid 19 e poi ri-pubblicato sotto forma di una serie di remix.

ph: ufficio stampa