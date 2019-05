Chi è Duncan Laurence, il vincitore olandese dell’Eurovision 2019

Con la sua "Arcade"

Da quando ha vinto l'Eurovision Song Contest 2019 ti stai chiedendo chi sia Duncan Laurence? Tranquillo, noi di MTV siamo qui per dirti qualcosa in più su di lui.

Il suo vero nome è Duncan de Moor, ha 25 anni, è olandese e in patria si è fatto conoscere partecipando alla quinta edizione di The Voice of Holland. Alle blind audition del programma ha cantato "Sing" di Ed Sheeran.

Duncan non è solo un cantante ma anche un autore di canzoni: nel 2018 Duncan si è laureato alla Rock Academy di Tilburg e ha vissuto diverso tempo a Londra e Stoccolma per perfezionare la sua scrittura della musica.

"Arcade", con cui ha vinto all'Eurovision 2019, è la sua canzone di debutto, è stata prodotta da Wouter Hardy, missata da Cenzo Townshend (Snow Patrol, U2, Florence + The Machine) e masterizzata ai mitici Abbey Road Studios.

L'Olanda non vinceva l'Eurovision Song Contest da ben 44 anni. A portare in alta la bandiera italiana alla manifestazione ci ha pensato Mahmood con sua "Soldi": è riuscito a conquistare il secondo posto! La reazione di Alessandro è stata da applausi, vedere per credere.

ph: ufficio stampa Virgin Records, credito Paul Bellaart