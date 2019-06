Charli XCX in Italia a novembre: annunciato un concerto a Milano

A svoltare come si deve questo lunedì mattina di pensa Charli XCX, con l'annuncio di una data in Italia. Finalmente potremo vedere live la pop star inglese famosa in tutto il mondo lunedì 18 novembre al Fabrique di Milano.

Di seguito trovi tutte le informazioni utili per partecipare allo show:

Biglietti: 30,00 € + d.p.

I biglietti saranno disponibili in esclusiva dalle ore 10.00 di giovedì 20 giugno per tutti gli iscritti alla Comcerto Family e a My Live Nation. Le vendite generali su Ticketmaster.it e Ticketone.it apriranno invece alle ore 10.00 di venerdì 21 giugno.

Il 18 novembre i fan italiani della cantante potranno ascoltare dal vivo i brani del nuovo album (il terzo della sua carriera) "Charli", in uscita il 13 settembre, oltre a hit come "Fancy", "I Love It" e "Boom Clap".

Recentemente Charli XCX ha collaborato con i BTS in "Dream Glow", canzone estratta dalla colonna sonora del nuovo mobile game BTS World, in arrivo in tutto il mondo il 26 giugno.

