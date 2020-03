Oggi Chadia Rodriguez sarà in diretta con VH1-Ti chiama a casa

Ci vediamo alle 16.00 su Instagram

L'ospite della puntata di oggi, giovedì 26 marzo, di VH1 - Ti chiama a casa è un'artista di origine metà marocchina e metà spagnola, che si è distinta nel filone della trap italiana con il giusto mix di femminilità e impetuosità espressiva. Preparati a passare il pomeriggio con Chadia Rodriguez!

Alle 16.00, sul profilo Instagram degli amici di VH1, Nicolò De Devitiis si collegherà in diretta con lei per fare una bella chiacchierata. Trascorrere un po' di tempo insieme, anche se ognuno nelle proprie case, è quello che ci vuole per stare uniti in questo momento.

VH1-Ti chiama a casa ti aspetta sempre alle 16.00: tutti i giorni Nicolò si connetterà con un ospite del mondo della musica e dello spettacolo.

Ieri è stata la volta del mitico Francesco Gabbani! Puoi rivedere il video della diretta qui sotto.

#iorestoacasa #alonetogether

ph: ufficio stampa, credito Viviana Edera