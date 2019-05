Cesare Cremonini tornerà in tour negli stadi il prossimo anno per i 20 anni di carriera

+ una data speciale a Imola

Cesare Cremonini - come sempre - ha mantenuto la promessa. Dopo aver annunciato il suo ritorno sui palchi in grande stile, la sera di domenica 26 maggio ha svelato le date del tour negli stadi in programma nel 2020.

Per festeggiare alla grande i suoi primi 20 anni di carriera, Cesare si esibirà anche in uno show speciale in programma all'Autodromo di Imola.

Ecco dove e quando potrai andare a sentirlo dal vivo:

21 Giugno Lignano • Stadio Teghil

27 Giugno Milano • Stadio San Siro

30 Giugno Padova • Stadio Euganeo

4 Luglio Torino • Stadio Olimpico

7 Luglio Firenze • Stadio Artemio Franchi

10 Luglio Roma • Stadio Olimpico

14 Luglio Bari • Arena Della Vittoria

18 Luglio Imola • Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari



I biglietti saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di Carta American Express a partire dalle ore 10.00 di martedì 28 2019 (per 48 ore) su ticketmaster.it/americanexpress.

La vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di giovedì 30 maggio 2019 su livenation.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

ph: ufficio stampa, credito Francesco Carrozzini